Güterverkehr Fehlende Gleisanschlüsse: Grüne kritisierten DB Schenker

Die Bahn-Logistiktochter DB Schenker hat in den vergangenen zehn Jahren in zwölf Terminals für den klassischen Lkw-Verkehr investiert – aber keines davon verfügt über einen Gleisanschluss. Die Grünen werfen Schenker daher vor, nicht ausreichend Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. „Schenker ist und bleibt ein straßenaffiner Logistikkonzern“, kritisiert Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen. Weshalb er weiter unter dem Dach der Deutschen Bahn verbleiben solle, bleibe ein Rätsel.

„Wir wollen, dass die Bahn alles daran setzt, den Schienengüterverkehr zu stärken“, so Gastel weiter. Dazu leiste Schenker keinen Beitrag.