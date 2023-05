Ferienzeit

In Deutschland beginnt die Sommerferienzeit. Den Anfang macht in diesem Jahr NRW am 22. Juni. Entsprechend sollte man auf Autobahnen, bei der Bahn und an Flughäfen mit mehr Betrieb rechnen. Zuletzt kommt traditionell Bayern dran: Der letzte Ferientag dort ist erst am 11. September.

Bild: dpa