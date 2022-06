Gutscheine für Künstliche Intelligenz Kann die Regierung so die schwächelnde Start-up-Szene beleben?

Wer wissen will, wie hart der Wettbewerb um die besten Start-ups ist, der muss gar nicht in die USA oder nach China schauen, sondern kann gleich in Europa bleiben. In Spanien kann ein Start-up innerhalb von sechs Stunden gegründet werden, Visa-Anträge für Top-Talente gibt es im Schnellverfahren, der jährliche Steuerfreibetrag für die sogenannten Mitarbeiterkapitalbeteiligungen wurde angehoben, von 12.000 Euro auf 50.000 Euro – in Deutschland liegt er bei: 1440 Euro. Adiós, Alemania.