Habeck umwirbt den schwedischen Batteriehersteller Northvolt, der nach Habecks Worten „im Grunde“ entschieden habe, in Heide in Schleswig-Holstein ein Werk zu bauen. Dann kam das IRA-Gesetz aus den USA mit der Formel, dass Autos in den USA produziert werden müssen, damit sie Subventionen bekommen. Und entsprechend stand auch der Batterieproduzent Northvolt auf einmal vor der erneuten Entscheidung, vielleicht doch lieber in den USA zu bauen. Habeck ließ schon durchblicken, dass er mit dem CEO des innovativen Unternehmens aus Schweden in Kontakt stehe, immer wieder simse. Ebba Busch lässt sich dagegen zu keinem Kommentar zu Northvolt bringen. Nichts, was Habeck helfen würde und damit aus seiner Sicht auch den Europäern insgesamt.