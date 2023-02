Habeck in den USA Feilschen um die Details

Gesprochen wird darüber tatsächlich schon lange. Denn auch wenn Habeck in Washington die Verärgerung in Europa über Teile des IRA nicht zu laut widergeben wollte: Der Schock über das Gesetz sitzt tief. Schließlich beinhaltet es unter anderem Investitionen in Höhe von 369 Milliarden Dollar in Maßnahmen, die den Klimaschutz in der größten Volkswirtschaft der Welt vorantreiben sollen. Teile des Geldes sollen etwa den Erwerb von Elektroautos und den Bau moderner Batterien subventionieren. Allerdings nur, wenn sie zum großen Teil in den USA produziert werden oder ihre Bauteile zum überwiegenden Teil aus Nordamerika kommen.