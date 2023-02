Habeck in der Lausitz Der grüne Pfadfinder zwischen den Schloten

Manchmal wirken die Alten mutiger als die Jungen. Manchmal machen die Brüche, die schon hinter ihnen liegen, vielleicht optimistischer als allein die Sorge um die Zukunft, in der kaum was verlässlich scheint. So wirkt es an diesem Mittwoch in der Kohleregion Lausitz, hier in der spröden Landschaft zwischen Brandenburg und Sachsen. Wo die riesigen Bagger in den Tagebauen die Braunkohle aus der Erde schürfen. Wo auch die Arbeitsplätze in den Kraftwerken und Industriebetrieben an dieser Quelle hängen. Wo sie zuletzt sogar die Pensionäre und Fast-Schon-Ruheständler zurückgeholt haben ins Kohlekraftwerk.