Habeck-Reise nach Katar und Abu Dhabi Tausendundeine Gegenmacht

Habeck absolviert gerade Hochfrequenzdiplomatie, eine Mischung aus akuter Krisenmission und strategischer Energie- und Außenwirtschaftspolitik. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist das alles nicht mehr voneinander zu trennen. Binnen weniger Tage haben Habecks Mitarbeiter diese Reise an den Golf organisiert; eingeplant war sie, das schon, aber nicht jetzt, nicht so schnell. Putin verändert alles – insbesondere das Kalkül und die Risikobewertung der deutschen Energiepolitik. Zeitenwende eben.



Auf billiges Pipeline-Gas aus Russland, obwohl es auch drei Wochen nach Beginn der Invasion weiter fließt, will Deutschland so schnell wie möglich und so weit wie möglich verzichten. Auch auf Öl und Kohle. Jede Beziehung zu Wladimir Putins Russland gilt jetzt als hochgradig toxisch. In Berlin stapelt deshalb die Ampel, stapelt Habeck als Ressortchef gerade ein Maßnahmenpaket auf das andere, Gasreserven, Heizkostenzuschüsse, EEG-Reform, Wasserstoffoffensiven, über einen Tankrabatt streiten sie gerade noch in der Koalition.