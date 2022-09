Habeck versus Lindner Die Ampel, eine sogenannte Koalition

Das waren die lobenden Geschichten, die noch im Sommer über den grünen Wirtschaftsminister zu hören waren, wenn man die Großkopferten der deutschen Wirtschaft nach ihren Erfahrungen mit ihm fragte. Lang, lang ist's her. Heute klingen viele Wortmeldungen aus Industrie und Mittelstand geradezu panisch: Merken die da in Berlin gerade, was bei uns los ist? Hat die Regierung überhaupt eine Ahnung, an welcher Klippe mein Unternehmen, meine Branche, unser Standort steht?