Habeck will Sondervermögen: Die Schuldenbremse wird fallen – nach der Wahl

Robert Habecks gestriger Versuch allerdings, der Union ein weiteres Sondervermögen anzubieten, war in diesem Zusammenhang so durchschaubar wie hilflos. Den Gedanken trägt er schon länger mit sich herum, nur so offen hat er ihn bisher nicht formuliert. Der grüne Wirtschaftsminister verzweifelt zunehmend an dem, was er als fiskalischen Selbststrangulation empfindet. Amerika und China, warnt er, machten uns industriepolitisch „platt“. Und wie gesagt: Wladimir Putin gefällt das auch.