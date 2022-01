Habeck zu KfW-Förderstopp „Einiges werden wir noch finanzieren können“

„Solange die von der Bundesregierung durch den plötzlichen Förderstopp ausgelöste Unsicherheit in der Branche herrscht, wird nicht weiter gebaut“, sagte Andreas Ibel, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. „Kurzfristig – und zwar sofort – muss der Förderstopp aufgehoben werden. Nur so lässt sich der entstandene Schaden begrenzen und nur so können wir auch überhaupt darüber nachdenken, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr klimaschonend zu bauen. Es muss schnell etwas passieren.“ 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, das ist das Ziel der neuen Bundesregierung.



Lesen Sie auch: Bauindustrie warnt nach KfW-Förderstopp vor steigenden Mieten