Habeck zur Energiewende „Wenn wir in dem Tempo weitermachen, haben wir es geschafft“

„Ich bin eher in Sorge, was die Energiewende angeht“, sagte Sachsens Regierungschef Kretschmer bei einer Konferenz des Energieverbands BDEW. „Ich habe ja an dieser Stelle schon mehrfach gesagt, dass man sie neu aufsetzen muss und nochmal neu rechnen muss.“ Energie sei in Deutschland unglaublich teuer, es gebe Abwanderung von Unternehmen. „Unsere Konkurrenz ist viel günstiger, das muss uns beschweren.“