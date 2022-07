Habecks Gasumlage Lasst den Gaspreis steigen!

Nun also rollt sie an, die Welle der Preiserhöhungen für Gas. Anfang Oktober soll die von Bundeskanzler Scholz angekündigte Umlage für den Bezug von Gas in Kraft treten. Mit ihr finanzieren die Gaskunden die Mehrkosten, die den Gasimporteuren dadurch entstehen, dass sie fehlendes Gas aus Russland durch den Kauf von teurerem Gas am Weltmarkt ersetzen müssen, um ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen.