„Haben wir nicht bestellt“ Union lehnt Einigung bei CO2-Preis und Mieten ab

Die geplante Aufteilung der CO2-Preiskosten auf Mieter und Vermieter steht wieder auf der Kippe. Trotz der Einigung der zuständigen Unions- und SPD-geführten Ministerien auf Details des Vorhabens kam am Dienstag eine klare Absage aus der Unionsfraktion im Bundestag. „Diese Einigung auf eine 50:50-Aufteilung der Kosten wird so nicht mitgetragen“, sagte der rechtspolitische Sprecher Jan-Marco Luczak, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Wenn die Regierung das Projekt am Mittwoch im Kabinett als Formulierungshilfe für die Fraktionen beschließen wolle, werde es keinen Erfolg haben. „Eine Formulierungshilfe, die wir nicht bestellt haben, wird so auch nicht abgeholt.“ In Unionskreisen hieß es zudem, auch Fraktionschef Ralph Brinkhaus habe dies am Dienstagvormittag Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) klar gesagt.