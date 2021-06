„Haben wir nicht bestellt“ Widerstand in Unionsfraktion gegen Aufteilung von CO2-Heizkosten

Die Bundesregierung hatte sich in ihrem „Klimapakt“ Mitte Mai darauf geeinigt, dass die Kosten des CO2-Preises zu 50 Prozent von den Vermietern getragen werden. Innerhalb der Regierung fanden dazu am Montag sowie Dienstag Gespräche zu Details statt. Es war fraglich, ob das Bundeskabinett dies an diesem Mittwoch beschließt.