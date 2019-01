„Hack Back“-Gegenschläge zulässig Von der Leyen sucht Unterstützung der Wirtschaft gegen Hackerangriffe

Die Ministerin warnte, die Verwundbarkeit durch Hackerangriffe werde unterschätzt. In Extremsituationen könne die Bundeswehr mit einem „Hack Back“-Gegenschlag auf Cyberattacken reagieren. „Wenn die Bundeswehr in ihrer Existenz gefährdet ist, darf sie sich heute bereits wehren“, erklärte sie. Dafür müsse der Aggressor aber glasklar zu identifizieren sein. „Im Cyberraum ist Russland beim Militär sehr aktiv, China in der Wirtschaft,“ so von der Leyen.



