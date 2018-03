Hackerangriff auf Bundesregierung: Zypries sieht russische Beteiligung nicht als erwiesen an

Das Innenministerium hatte den Hackerangriff am Mittwoch bestätigt. Dieser sei „isoliert und unter Kontrolle gebracht“ worden. In Sicherheitskreisen hieß es, der IT-Vorfall sei seit längerem bekannt. Nach bisherigem Stand seien die Systeme der Bundeswehr und des Verteidigungsministeriums nicht unmittelbar betroffen. In Medienberichten war davon die Rede, die Angreifer könnten der Gruppe “APT28“ angehören, die auch für Angriffe auf den Bundestag verantwortlich gemacht wird.