 Hackerangriffe: Anstieg bei Sabotageangriffen auf Wasser- und Stromnetze

BerlinWasser- und Stromnetze sind einem Zeitungsbericht zufolge deutlich häufiger Ziele von Hackerangriffen. Die Angriffe hätten eine „neue Qualität“ erreicht, berichtete die „Welt am Sonntag“ vorab unter Berufung auf das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Allein in der zweiten Jahreshälfte 2018 habe das BSI nach bislang unveröffentlichten von 157 Hackerangriffen auf Versorger kritischer Infrastruktur erfahren, im gesamten Jahr 2017 seien es lediglich 145 Angriffe gewesen.