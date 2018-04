Hackerangriffe: Cyberexperten werfen Großbritannien und USA politische Motivation vor

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gleicht nach eigenen Angaben derzeit die in der Erklärung veröffentlichten technischen Informationen mit eigenen Erkenntnissen ab. „Eine erste Analyse legt nahe, dass sich die Ausführungen der britischen und amerikanischen Partnerbehörden zu Angriffsmethoden, Angriffsvektoren und Schwachstellen mit den Erkenntnissen des BSI der vergangenen Jahre decken. Aus technischer Sicht gibt es in der Erklärung keine neuen Erkenntnisse“, so das BSI in einer Stellungnahme. Auch konkrete Vorfälle in Deutschland, bei denen die Vorgehensweise der Angreifer starke Ähnlichkeiten zu den seitens der USA und UK geschilderten Methoden aufweisen, seien dem BSI bekannt. Betroffene Institutionen seien informiert und über das Nationale Cyber-Abwehrzentrum geeignete Abwehrmaßnahmen eingeleitet.