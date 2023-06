Halbleiterproduktion Finale im Intel-Poker: Bund will Ansiedlung mit fast 10 Milliarden Euro fördern

So oder so will Intel offensichtlich erheblich von den Plänen profitieren. Denn auch in anderen EU-Ländern zieht der US-Konzern Fabriken und Standorte hoch. Mit Italien ist der Konzern im Gespräch über ein Verpackungswerk, in Frankreich soll der europäische Hauptforschungs- und Entwicklungsstandort des Unternehmens entstehen, in Spanien ist eine Zusammenarbeit mit dem Supercomputing-Center in Barcelona angedacht. In Irland betreibt Intel bereits seit 1989 einen Campus.