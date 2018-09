Hambacher Forst 500 Windräder könnten die Braunkohle aus dem Wald ersetzen

Auf den ersten Blick ist für die meisten Menschen die Sache also klar: RWE gegen den Rest der Welt. Drei Viertel der Deutschen sind einer aktuellen Umfrage zufolge gegen die Rodung des Forsts. Sogar der Bund deutscher Kriminalbeamte äußerte sich in einer Pressemeldung überraschend klar: Die vergangene Woche von der CDU-FDP-Regierung in Düsseldorf verfügte Räumung sei aus Sicht der Polizei eine „dramatische politische Fehlentscheidung“.



Die Kriminalpolizei kritisiert unter anderem, die im Hambacher Fort eingesetzten Beamten fehlten an anderer Stelle, die Fallzahlen in den Städten würden bereits wieder merklich ansteigen. Die Polizei würde trotz ohnehin hoher Überstundenbelastung in Hambach verheizt, die Räumung – noch während die Kohlekommission verhandele – sei nicht nachvollziehbar.