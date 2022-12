Handel: Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel nimmt Fahrt auf

Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel hat in der Woche vor dem dritten Advent weiter an Fahrt aufgenommen. Allerdings reiche es noch nicht für ein positives Zwischenfazit bei allen Handelsunternehmen, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag zu seiner jüngsten Trendumfrage unter rund 400 Händlern aller Branchen, Standorte und Größenklassen mit.