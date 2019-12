Handelsbilanzüberschuss Mehr Anreize für ausländische Investoren nötig

Unternehmen und Verbraucher antizipieren dies und passen ihr Geschäft und ihr Konsumverhalten frühzeitig an. In Erwartung künftiger Gewinne und höherer Gehälter investieren und konsumieren sie mehr und sparen weniger. Da Wertschöpfungsketten stark global vernetzt sind, steigt zudem die Nachfrage nach Gütern aus dem Ausland. Das schlägt sich in der Handelsbilanz nieder: Die Importe steigen stärker als die Exporte. Soweit die Theorie.



Den Ökonomen geht es in ihrer aktuellen Analyse um Innovationen, die sich nicht sofort am Markt durchsetzen, dafür aber über einen langen Zeitraum bleibenden Wert und Wohlstand schaffen. Mitautorin Rujin sagt: „Uns interessieren Innovationen, die nach und nach auf dem Markt ankommen und langfristig das Produktivitätsniveau erhöhen.“ Die Makroökonomen betrachten also die Innovationskraft ganzer Volkswirtschaften. Die daraus resultierenden Wachstumsaussichten leiten sie in einem aufwändigen statistischen Verfahren aus der Arbeitsproduktivität ab, also dem realen Bruttoinlandsprodukt gemessen an den geleisteten Arbeitsstunden.