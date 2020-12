Handelskonflikt „Joe Biden wird keine Autozölle verhängen“

Was bedeutet das asiatische Freihandelsabkommen RCEP für die deutsche Wirtschaft?

RCEP ist kein Game Changer. Die 15 teilnehmenden Länder haben insgesamt 105 bilaterale Wirtschaftsbeziehungen. Von denen unterlagen fast alle schon vor RCEP einem Handelsvertrag. Das neue Abkommen harmonisiert aber die bereits existierenden Verträge. Das lässt den ost- und südostasiatischen Raum noch stärker zusammenwachsen. Darunter leidet Deutschland. Denn Handelsströme werden an Deutschland vorbei direkt nach Asien umgelenkt. Europa kann das nur durch Wirtschaftswachstum in den betroffenen Regionen kompensieren. Dafür stehen die Zeichen nicht schlecht, denn die EU hat mit vielen RCEP-Ländern eigene Freihandelsabkommen abgeschlossen.