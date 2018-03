Handelskonflikt: Politik froh über US-Zollausnahmen – deutsche Wirtschaft mahnt

Die Führung in Peking reagiere bislang sehr besonnen auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. „Die Chinesen sind die größten Gläubiger der USA, die haben sozusagen den Dollar in der Hand“, sagte Wansleben. „Wie sich das Herr Trump vorstellt, ist mir völlig schleierhaft.“ Die Vereinigten Staaten zahlten einen hohen Preis, da die Zölle am Ende wie Steuern wirkten. „Die USA drohen auch – wenn man es extrem formulieren will – zu verarmen.“