Handelsverband Deutschland: Arbeitgeber stoppen Tarifrunde im Handel und fordern Spitzengespräch mit Verdi

Der HDE bietet bei einer 24-monatigen Laufzeit des Tarifvertrags ein Plus von mindestens zehn Prozent in zwei Stufen an sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 750 Euro. Damit sei „die Schmerzgrenze in der Branche maximal ausgereizt“, betonte Haarke. Die Gewerkschaft fordert im Einzelhandel 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde, bei zwölf Monaten Laufzeit. Zudem verlangt Verdi ein Mindestentgelt von 13,50 Euro pro Stunde. Im Groß- und Außenhandel soll es ein tabellenwirksames Plus von 13 Prozent geben beziehungsweise 425 Euro je nach Tarifgebiet für alle Beschäftigten.