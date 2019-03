Handelsvolumen von 1,7 Milliarden Euro Deutsche Wirtschaft setzt auf Handel mit dem Irak

Die deutschen Unternehmen sehen im Irak wachsende Geschäftschancen. „Das Interesse am Irak steigt weltweit, das gilt auch für die deutsche Wirtschaft“, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, vor dem am Montag beginnenden 5. Irakisch-Deutschen Wirtschaftsforum in Berlin. „Der Irak hat angesichts einer Bevölkerungszahl von fast 40 Millionen Menschen das Potenzial, einer der größten Exportmärkte für die deutschen Unternehmen in der Region Nahost und Nordafrika zu werden.“ Als viel versprechende Absatzmärkte für hiesige Firmen werden in den kommenden Jahren vor allem die Bereiche Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Gesundheitswirtschaft und Energiesektor gesehen.