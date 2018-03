Hannelore Kraft: Langzeitarbeitslose können die Flüchtlingskrise nicht lösen

An den Bahnhöfen in München, Frankfurt, Dortmund und Köln kommen immer mehr Flüchtlinge an. Und überall gibt es Begrüßungskommitees: Bürger, die "Willkommen"-Transparente hochhalten und die erschöpften Flüchtlinge mit dem Nötigsten versorgen. Leben diese dann erst in Flüchtlingsunterkünften, gibt es immer noch zahlreiche Hilfsbereite und Ehrenamtliche, die sich engagieren: Sie versuchen, Ihnen Deutsch beizubringen, helfen beim Einkaufen oder stellen den Kontakt zum örtlichen Fußballverein her. Die Menschen spenden Kleidung, Möbel, Spielzeug oder Geld. Manche helfen wenige Stunden in der Kleiderkammer oder an der Essensausgabe, andere übernehmen längere Patenschaften, manche bieten sogar Unterkunft. Derzeit ist die Hilfsbereitschaft - zumindest bei der Mehrheit der Bevölkerung - sehr groß. Der Migrationssoziologe Thomas Faist von der Universität Bielefeld sieht darin aber auch eine Reaktion auf den Rechtspopulismus: "Die Menschen wollen zeigen: Es gibt ein anderes Deutschland."