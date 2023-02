Hannover Klimakleber blockieren Verkehr und behindern Rettungswagen

20. Februar 2023 | Quelle: dpa

Rund eine Stunde lang behinderten Klimaaktivisten den Verkehr in Hannover. Bild: Bild: dpa

Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation haben sich am Montagmorgen erneut am Deisterkreisel in Hannover auf der Straße festgeklebt und so knapp eine Stunde lang den Verkehr blockiert. Auch ein Rettungswagen des Rettungsdienstes der Region Hannover war auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn von der Verkehrsbehinderung betroffen und musste einen Umweg in Kauf nehmen. Der Zustand des Patienten im Rettungswagen verschlechterte sich nach Angaben der Regionalleitstelle dadurch nicht.