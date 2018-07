Hans-Peter Bartels: Wehrbeauftragter fordert europäischen Rüstungsgipfel

Angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten fordert Hans-Peter Bartels, SPD-Verteidigungsexperte und Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages eine Kehrtwende in der Rüstungspolitik. „Um sich international zu behaupten braucht Europa eine gemeinsame Rüstungsindustrie“ schreibt Bartels in einem Gastbeitrag für die Wirtschaftswoche. Das sei auch angesichts der „transatlantischen Entfremdung“ geboten. „Wer mehr Europa in der Verteidigung will, sollte sich nicht scheuen, in diesem Sektor auch eine bewusste europäische Industriepolitik zu machen“.