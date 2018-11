Hans-Werner Sinn zu Hartz IV „Habecks Vorschlag hat nichts mit Hängematte zu tun“

Habeck will aber auch Nachweispflichten für Hilfsempfänger abschaffen.

Den Teil finde ich weniger gut, weil er dadurch seine Anreizwirkungen wieder zunichte macht. Da gefällt mir Müllers Idee, kommunale Jobs anzubieten, besser. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind das quasi Drei-Euro-Jobs statt der Ein-Euro-Jobs, die es bei Schröder und Clement seinerzeit gab. Wenn man das verbindet mit dem geringeren Transferentzug für Geringverdiener, die in der Privatwirtschaft arbeiten, könnte daraus eine neue Agenda werden.



Würde das nicht zu einem deutlichen Anstieg der Sozialausgaben führen?

Da bin ich mir nicht sicher. Ein geringerer Transferentzug kostet bei gleicher Beschäftigungslage Geld, wohl wahr. Aber vergessen Sie nicht die größere Dynamik, die dadurch am Arbeitsmarkt entsteht, die die Zahl derer verringert, die sie in der Arbeitslosigkeit vollständig bezahlen müssen. Es könnte billiger sein, mehr Menschen in der Arbeit stärker zu bezuschussen als mehr Arbeitslose zu hundert Prozent bezahlen zu müssen.