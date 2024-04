Harald Christ „Die Ampel wird den Soli nicht antasten. Alles andere ist Wunschdenken“

Die Gala fand am kurz vor der Entscheidung des US-Repräsentantenhauses zum Ukrainepaket statt. Die Hoffnung bestimmte den Abend. Nun werden die 61 Milliarden Dollar fließen.

Das ist ein Signal der Hoffnung an die tapferen Ukrainer, welches kaum zu überschätzen ist. Russland darf nicht gewinnen, die Front muss halten. Europa hätte schon früher und konsequenter handeln können, andernfalls wäre die Lücke, die in Amerika drohte, auch nicht so sehr ins Gewicht gefallen.