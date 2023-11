Hartz-IV-Nachfolger CDU will Bürgergeld abschaffen – Heil hält dagegen

Die Debatte um das Bürgergeld wird hitzig – die CDU geht in den Angriffsmodus über. In zwei Interviews äußerte Generalsekretär Carsten Linnemann sein Unverständnis gegenüber der aktuellen Umsetzung des Bürgergelds: „Wer nicht arbeiten will, muss das nicht tun – er kann dann aber auch nicht erwarten, dass die Allgemeinheit für seinen Lebensunterhalt aufkommt“, sagte Linnemann der „Süddeutschen Zeitung“. Im „Bild“-Interview legte er nach: „Jeder, der arbeiten kann und Sozialleistungen bezieht, muss nach spätestens sechs Monaten einen Job annehmen, ansonsten gemeinnützig arbeiten“.