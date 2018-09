Hartz-IV Union will Schulstarterpaket um 20 Euro erhöhen

BerlinDie Unionsfraktion im Bundestag will die Leistungen für den Schulbedarf von Kindern aus Hartz-IV-Haushalten um ein Fünftel von bisher 100 auf 120 Euro erhöhen. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf eines Bildungspapiers für die Klausurtagung des Fraktionsvorstands am Donnerstag und Freitag in Berlin hervor.