Hartz IV: „Vollbeschäftigung gibt es nicht zum Nulltarif“

Nun ist die Klage über zu wenig Mittel so alt wie erwartbar...

...nur das wir eben seit Jahren trotz steigender Personal- und Verwaltungskosten keine Etaterhöhungen bekommen haben. Wir haben es mit einer sehr betreuungsintensiven Klientel zu tun. Sie benötigen also viel Zeit für Gespräche, müssen Instrumente wie Lohnkostenzuschüsse oder Weiterbildungen finanzieren können, intensiven Kontakt zu Arbeitgebern halten, die Kunden begleiten, qualifizieren, coachen. All das gibt es nicht zum Nulltarif.