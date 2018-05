Haschisch für Kranke: Cannabis hilft Kranken nur im Einzelfall

Die Probleme mit dem Haschischeinsatz in der Medizin fangen bei der problematischen Studienlage an. Die vorliegenden Erkenntnisse über die Wirksamkeit und Sicherheit von Cannabis als Medizin seien bislang sehr lückenhaft. „Es ist unklar, welchen Patientengruppen Cannabis in welcher Dosis hilft und in welcher Form es am besten verabreicht werden sollte“, so Gerd Glaeske, Pharmakologe an der Universität Bremen. „Zudem stellt uns Cannabis in Bezug auf seine Rolle bei der Behandlung der ganz verschiedenen Krankheiten, bei denen Cannabis untersucht wurde, noch vor viele Fragen.“