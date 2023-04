Hauptstadt Koalitionsvertrag in Berlin: Milliarden für den Klimaschutz

03. April 2023 | Quelle: dpa

Franziska Giffey und Kai Wegner stellen den Koalitionsvertrag vor. Bild: Bild: dpa

CDU und SPD in Berlin haben in ihrem Koalitionsvertrag ein Milliardenprogramm für den Klimaschutz vereinbart. „Wir wollen die vereinbarten Ziele schneller erreichen”, sagte der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner bei der Vorstellung des Vertrags. „Es hat auch etwas mit Lebensqualität in unserer Stadt zu tun.”