Hauptthema Energiesicherheit LNG und Wasserstoff: Kanada und Deutschland wollen Zusammenarbeit verstärken

„Wir schauen nach jeder Möglichkeit, wie wir den Deutschen und Europäern helfen können“, sagte Trudeau in Anspielung auf den Wunsch der Europäer, sich möglichst schnell von russischem Gas unabhängig zu machen. Er verwies darauf, dass einige der Pläne für LNG-Terminals an der Ostküste Kanadas bisher nicht wirtschaftlich gewesen seien. Man müsse nun sehen, ob sich dies nach dem russischen Angriff auf die Ukraine geändert habe. Seitdem ist der Gaspreis so in die Höhe geschossen, dass auch andere Projekte wirtschaftlich werden.