Hausärzte: „Es wird ein massives Angebotsproblem geben“

In den nächsten Jahren wird ein großer Teil der Ärztinnen und Ärzte in Rente gehen. „Die Situation wird in den nächsten Jahren nur noch schlimmer werden“, prognostiziert Johna, „die Zahlen sind eindeutig, es gibt zu wenig Menschen in der ärztlichen Weiterbildung und im Medizinstudium, das ist einfache Mathematik“.