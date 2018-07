Haushalt 2018 Das Finanzfenster wird kleiner, doch Scholz nutzt es nicht

Am Ende kam die Debatte in dieser Bundestagswoche doch irgendwie überraschend. Stimmt, da war ja noch was: der Haushalt. Hätte man fast vergessen bei all den anderen wichtigen Dingen, dem Unions-Showdown in München und Berlin, den vielen Krisensitzungen und Kompromissen, den Diskussionen um Transit- oder Expresszentren. Aber trotz alledem, nach Generaldebatte und Diskussion über die Etats der einzelnen Ministerien, soll es heute soweit sein: Der Bundestag verabschiedet den Haushalt für das laufende Jahr.