Haushalt 2024: Olaf Scholz hat eine historische Chance verpasst

Scholz, Habeck und Lindner klempnern sich durch eine der größten Krisen des Landes. Anstelle des großen 60-Milliarden-Euro-Tricks beim Klima- und Transformationsfonds, den Karlsruhe gerade für verfassungswidrig erklärte, kommt die Regierungsspitze nun mit kleineren Gatsby-Nummern, um ihre Notlage im Haushaltsjahr 2024 zu kaschieren. Die Ampel setzt auf Hoffnungswerte (1,4 Milliarden Euro weniger Bürgergeldausgaben in 2024 durch bessere Vermittlung von Ukrainern in den Arbeitsmarkt). Sie dreht an der CO2-Abgabenschraube, sie führt neue Steuern ein (Plastikabgabe und Kerosinsteuer auf Inlandsflüge), verkauft sie als Umweltschutzmaßnahmen und vergisst Entlastungen an anderer Stelle (Stichwort: Klimageld).