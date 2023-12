Haushalt Ampel-Koalition ringt um Lösungen in Haushaltskrise

SPD-Chef Lars Klingbeil stellte schwierige Gespräche in Aussicht. Aktuell finden diese vor allem in einer Dreierrunde mit Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Lindner statt. An diesem Wochenende könnte es Gespräche geben. Der Druck ist groß: Innerhalb der nächsten Tage muss die Koalition sich einigen, wenn sie den Haushalt für 2024 noch in diesem Jahr beschließen will. Vom 8. bis 10. Dezember findet in Berlin der SPD-Parteitag statt.