Haushalt Bund gibt Milliarden weniger aus als geplant

Der Kurs der Haushaltskonsolidierung solle fortgesetzt werden, hieß es. „Wir müssen Ausgaben stärker als bisher priorisieren”, so Finanzminister Christian Lindner (FDP). „Finanzielle Spielräume werden wir uns künftig härter erarbeiten müssen. Nur so bleiben wir in Zukunft handlungsfähig und können für Krisenzeiten vorsorgen.”