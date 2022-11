Der Rechnungshofpräsident hält auch unverändert hohe Subventionen für problematisch, zum Beispiel für den Einsatz von Bussen im Nahverkehr - diese Vergünstigungen würden sich am Dieselverbrauch orientieren. „Je höher der Verbrauch, desto höher die Entlastung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen”, kritisierte Scheller. „So darf es nicht weitergehen.” Auch dürfe der Bund nicht weiter Steueranteile in Milliardenhöhe an die Länder abgeben.