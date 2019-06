Haushalt CSU sieht Korrekturbedarf beim Wehretat

25. Juni 2019 , aktualisiert 25. Juni 2019, 15:37 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In den Planungen von Finanzminister Scholz sinkt der Rüstungsetat mittelfristig – die CSU will aber weiterhin am Zwischenziel von 1,5 Prozent festhalten.