Haushalt „Es reicht nicht, immer nur noch mehr Geld anzukündigen“

WirtschaftsWoche: Herr Dürr, der Haushaltsausschuss berät am Donnerstag in der sogenannten Bereinigungssitzung über den Bundeshaushalt 2021. Sind Sie zufrieden mit dem, was die Bundesregierung vorgelegt hat?

Christian Dürr: Nein, damit kann man nicht zufrieden sein. Die Bundesregierung hält an ihrer schlechten Strategie fest. Sie nimmt noch höhere Schulden auf, um möglichst viele Coronahilfen ins Schaufenster zu stellen. Ich habe den Eindruck, das läuft ein bisschen wie damals in der DDR: Da stimmte die Auslage im Fenster auch. Aber wenn man in den Laden ging, hieß es, geliefert werden könne erst in zwei Jahren. Genau diesen Eindruck haben Mittelständler gerade. Die Auszahlung der Hilfsprogramme verzögert sich. Es reicht nicht, immer nur noch mehr Geld anzukündigen.