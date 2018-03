Finanzminister Wolfgang Schäuble rechnet nach einem "Spiegel"-Bericht in diesem Jahr mit einem Milliardenüberschuss im Bundeshaushalt. Seine Beamten rechneten mit einem Plus von mindestens fünf Milliarden Euro gegenüber dem geltenden Etat-Plan, berichtete das Nachrichtenmagazin am Samstag. Gibt die Koalition das Geld nicht aus, müsste sie es zur Tilgung von Schulden verwenden. Bereits seit Monaten zeichnet sich ab, dass die Konjunkturlage Schäuble mehr Geld in die Kassen spült als gedacht. So nahmen Bund und Länder allein im Juli mit 48,3 Milliarden Euro 8,6 Prozent mehr Steuern ein als ein Jahr zuvor.