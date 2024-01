Haushalt Hochwasserlage löst neue Debatte über Schuldenbremse aus

03. Januar 2024 | Quelle: dpa

Welche Kosten die durch das Hochwasser entstandenen Schäden entstehen, ist noch unklar. Auch die Brückenbaustelle der A14-Nordverlängerung bei Wittenberge in Brandenburg steht derzeit unter Wasser. Bild: Bild: dpa

Noch ist ein Ende der Hochwasserlage in Deutschland nicht in Sicht und das Ausmaß der Flutschäden nicht absehbar - in der Politik aber hat eine Debatte über die möglichen Folgen begonnen. Politiker von SPD und Grünen brachten ein abermaliges Aussetzen der Schuldenbremse ins Gespräch. Die FDP reagierte ablehnend. Der Sprecher der Bundesregierung machte in Berlin deutlich, die Regierung sei für den Fall der Fälle handlungsfähig.