Haushalt: Insiderberichte: Bundesetat für 2022 steht offenbar – 138,9 Milliarden Euro neue Schulden

Dies sei das Ergebnis der fast 16-stündigen sogenannten Bereinigungssitzung, bei der die Haushälter in der Nacht letzte Hand an den Etatentwurf legten. Die Gesamtausgaben würden mit 496,8 Milliarden Euro veranschlagt. Der Bundestag soll den Etat Anfang Juni verabschieden. Das Parlament muss dafür das dritte Jahr in Folge die Schuldenbremse aussetzen, weil die zulässige Kreditaufnahme weit überschritten wird.