Haushalt Lindner: Mit Steuererhöhungen keine Regierungsbeteiligung

04. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Bundesfinanzminister Christian Lindner auf der Regierungsbank im Bundestag. Bild: Bild: dpa

Finanzminister Christian Lindner sieht die Schuldenbremse und Steuererhöhungen als rote Linien für die Beteiligung an der Ampel-Koalition. Bei den absoluten Grundüberzeugungen werde er nicht wackeln, sagte der FDP-Chef in einem Interview mit „The Pioneer”. „Die Leitplanken für unsere Regierungsbeteiligung waren immer: Wir achten die Schuldenbremse, sprich der Schuldenstand in unserem Land muss sinken.” Außerdem dürfe die Steuerbelastung der Bürger nicht steigen.