Haushalt Lindner ruft Minister zum Sparen auf

03. Januar 2023 | Quelle: dpa

Besteht darauf, die im Grundgesetz verankerte Schuldenregel auch 2024 ohne Ausnahmen einzuhalten: Christian Lindner. Bild: Bild: dpa

Finanzminister Christian Lindner hat seine Kabinettskollegen angesichts der schwierigen Haushaltslage aufgerufen, Sparpläne zu erstellen. Im Bundeshaushalt für 2024 seien Kürzungen nicht ausgeschlossen, schrieb der FDP-Politiker zum Auftakt der Etataufstellung in einem Brief an die obersten Bundesbehörden, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.